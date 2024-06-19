Шесть сестер из США попали в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: guinnessworldrecords
Шесть сестер из США попали в Книгу рекордов Гиннесса как старейшие в мире, сообщает Zakon.kz.
Суммарный возраст среди шести живых сестер составляет 571 год 293 дня и продолжает расти. Каждой из них от 88 до 101 года. Об этом говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.
С момента рождения американки пережили многие важные события, в том числе Великую депрессию, Вторую мировую войну и недавнюю пандемию COVID-19.
Фото: guinnessworldrecords
Оказалось женщины часто путешествуют в пронумерованных футболках. Цифры на них обозначают нумерацию по старшинству.
Фото: guinnessworldrecords
До женщин рекордсменом Книги рекордов Гиннесса стал трехлетний датский дог Кевин из штата Айова. Он признан самой высокой собакой в мире из ныне живущих.
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