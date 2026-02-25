В России двое мужчин открыли огонь по полицейским, прибывшим на место преступления. Суд приговорил злоумышленников к 16 и 15 годам лишения свободы, передает Zakon.kz.

Как сообщает "Лента.ру" 25 февраля 2026 года, инцидент произошел в Липецке. 9 декабря 2024 года двое местных жителей прибыли к дому на улице Бехтеева, где сотрудники полиции проводили проверку по факту хищения денег.

Фигуранты, понимая, кто перед ними находится, произвели не менее пяти выстрелов из травматического оружия в сторону полицейских. В результате двое сотрудников получили огнестрельные ранения головы и тела, они были госпитализированы. Судебно-медицинская экспертиза установила, что одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Допрошены свидетели, проведены очные ставки, проверены показания на месте и проведены необходимые судебные экспертизы.

Суд приговорил их к 16 и 15 годам лишения свободы. Злоумышленники признаны виновными по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа" и с них взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавших.

Ранее в Акмолинской области пьяный водитель напал на полицейских.