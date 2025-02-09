Мужчина открыл огонь по полицейским около железнодорожной станции в Германии

В районе Нойграбен Гамбурга, недалеко от железнодорожной станции, мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild, через три часа преступника задержали. Отмечается, что полицейские на станции электрички обратили внимание на группу людей, которые, предположительно, совершали ограбление, полицейские подошли к ним, после чего неизвестные разбежались.

Согласно данным издания, во время бегства один из мужчин открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы никто не пострадал.

Уточняется, что на станции было приостановлено движение, а полиция незамедлительно начала операцию по поимке стрелявшего мужчины.

#Hamburg: Mann schießt auf Polizisten! Zivilfahnder sollen auf eine streitende Gruppe aufmerksam geworden sein. Als die Polizisten hinzukamen, liefen die Unbekannten auseinander. Es soll sich dabei um einen laufenden Raubüberfall gehandelt haben. https://t.co/utajij3B94 pic.twitter.com/s9NHRGXK1H — Bettina Punkt (@Taykra) February 9, 2025

Ранее сообщалось, что несколько человек получили огнестрельные ранения в перестрелке на территории кампуса у школы Campus Risbergska в городе Эребру в Центральной Швеции.

