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Мир

Мужчина открыл огонь по полицейским около железнодорожной станции в Германии

мужчина стрелял в полицейских около железнодорожной станции в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 13:29 Фото: pixabay
В районе Нойграбен Гамбурга, недалеко от железнодорожной станции, мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild, через три часа преступника задержали. Отмечается, что полицейские на станции электрички обратили внимание на группу людей, которые, предположительно, совершали ограбление, полицейские подошли к ним, после чего неизвестные разбежались.

Согласно данным издания, во время бегства один из мужчин открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы никто не пострадал.

Уточняется, что на станции было приостановлено движение, а полиция незамедлительно начала операцию по поимке стрелявшего мужчины.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили огнестрельные ранения в перестрелке на территории кампуса у школы Campus Risbergska в городе Эребру в Центральной Швеции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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