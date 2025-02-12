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Мир

Трамп переговорил с Зеленским

Трамп поговорил с Зеленским, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 23:02 Фото: president.gov.ua
После беседы с президентом России Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил советник по коммуникациям президента Украины Дмитрий Литвин, отметив, что разговор продолжался около часа.

Позже, в своем посте в Telegram Владимир Зеленский отметил, что во время беседы обсуждалась готовность украинской стороны работать для достижения мира.

"Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", – написал глава Украины.

Также, по его словам, обсуждался разговор со Скотом Бессентом и подготовка нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию США и Украины.

Кроме того, речь шла и о гарантиях "надежного, длительного мира".

"Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done. Договорились о дальнейших контактах и встречах", – отметил Зеленский.

Между тем, Трамп уточнил, что "разговор прошел хорошо".

"Зеленский, как и президент Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но главным образом встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где делегацию возглавят вице-президент Дж. Д. Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту нелепую войну, в которой происходили массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Бог народы России и Украины!" – резюмировал глава США в соцсети Truth Social.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел длинный телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, лидеры двух стран обсудили с Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики и ряд других тем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально подтвердил факт переговоров.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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