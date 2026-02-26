Туристы инсценировали похищение в Испании ради 427 тысяч тенге
Как пишет Daily Mail, полиция Коста-Бланки приостановила все остальные расследования и вызвала подкрепление из специализированного подразделения по делам о заложниках, базирующегося в Мадриде, после сигнала от Интерпола через полицию Великобритании. Они готовились к рейду в отеле, где, по их предположению, находилась жертва. Однако операцию отменили, когда увидели, что предполагаемая жертва спокойно и дружелюбно выходит из заведения вместе с якобы похитителем.
Отмечается, что британцы в возрасте 51 и 37 лет требовали выкуп в 725 евро (427 тыс. тенге), прежде чем были арестованы за инсценировку преступления и мошенничество.
Им грозит тюремное заключение и крупный штраф за паралич работы полиции в регионе.
