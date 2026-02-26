#Референдум-2026
Мир

Туристы инсценировали похищение в Испании ради 427 тысяч тенге

туристы инсценировали похищение в Испании ради 427 тысяч тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 19:38 Фото: wikipedia
Двух британских туристов арестовали по подозрению в инсценировке похищения в Бенидорме (Испания) с целью вымогательства выкупа в размере 725 евро. Они отправили родственнику видео, на котором один из подозреваемых якобы угрожал убить своего "окровавленного" друга ножом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, полиция Коста-Бланки приостановила все остальные расследования и вызвала подкрепление из специализированного подразделения по делам о заложниках, базирующегося в Мадриде, после сигнала от Интерпола через полицию Великобритании. Они готовились к рейду в отеле, где, по их предположению, находилась жертва. Однако операцию отменили, когда увидели, что предполагаемая жертва спокойно и дружелюбно выходит из заведения вместе с якобы похитителем.

Отмечается, что британцы в возрасте 51 и 37 лет требовали выкуп в 725 евро (427 тыс. тенге), прежде чем были арестованы за инсценировку преступления и мошенничество.

Им грозит тюремное заключение и крупный штраф за паралич работы полиции в регионе.

Ранее сообщалось, что девушку пытались похитить в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
