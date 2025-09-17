Девушку пытались похитить в Алматы
Ролик, снятый в темное время суток и из окна квартиры, появился в TikTok. На нем можно заметить, как несколько парней пытаются затащить силой в машину девушку, которая кричит: "Я не хочу, отпусти меня! Помогите, пожалуйста!". На крики о помощи сбежались соседи и прохожие, которые помогли девушке выбраться из авто. Они же и вызвали полицию.
@whitekitze Можете закидать меня камнями, но я считаю, что это ненормально!!! Мы живем в 21 веке!!! И так стресса хватает, а тут еще такое… девочки, берегите себя! Носите баллончики ☝🏽 #рекомендации #кошмар #похищение #трешистория #берегитесебя ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) – howlingindicator
Выяснилось, что инцидент произошел в минувший понедельник.
"По сообщению, поступившему 15 сентября на канал "102" от очевидцев, на место незамедлительно были направлены наряды полиции. Все участники произошедшего были установлены. Выяснилось, что молодой человек и девушка знакомы между собой. От претензий и подачи заявления девушка отказалась", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 17 сентября.
Вместе с тем, как отметили стражи порядка, с мужчиной была проведена профилактическая работа с разъяснением ответственности за противоправные действия.
В Казахстане с 16 сентября 2025 года заработала новая статья УК – ст. 125-1 "Принуждение к вступлению в брак". Данное деяние отныне признается уголовным преступлением. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.