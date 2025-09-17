Девушку пытались похитить в Алматы

Накануне, 16 сентября 2025 года, жительница Алматы сообщила, что девушку пытались похитить в мкр. Аксай-4. Соответствующее видео она опубликовала в социальных сетях. Корреспондент Zakon.kz узнал подробности инцидента в пресс-службе департамента полиции южной столицы.

Ролик, снятый в темное время суток и из окна квартиры, появился в TikTok. На нем можно заметить, как несколько парней пытаются затащить силой в машину девушку, которая кричит: "Я не хочу, отпусти меня! Помогите, пожалуйста!". На крики о помощи сбежались соседи и прохожие, которые помогли девушке выбраться из авто. Они же и вызвали полицию.

Выяснилось, что инцидент произошел в минувший понедельник.

"По сообщению, поступившему 15 сентября на канал "102" от очевидцев, на место незамедлительно были направлены наряды полиции. Все участники произошедшего были установлены. Выяснилось, что молодой человек и девушка знакомы между собой. От претензий и подачи заявления девушка отказалась", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 17 сентября.

Вместе с тем, как отметили стражи порядка, с мужчиной была проведена профилактическая работа с разъяснением ответственности за противоправные действия.

В Казахстане с 16 сентября 2025 года заработала новая статья УК – ст. 125-1 "Принуждение к вступлению в брак". Данное деяние отныне признается уголовным преступлением. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.