#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Происшествия

Девушку пытались похитить в Алматы

машины, парни, похищение, девушка, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 16:12 Фото: TikTok/whitekitze
Накануне, 16 сентября 2025 года, жительница Алматы сообщила, что девушку пытались похитить в мкр. Аксай-4. Соответствующее видео она опубликовала в социальных сетях. Корреспондент Zakon.kz узнал подробности инцидента в пресс-службе департамента полиции южной столицы.

Ролик, снятый в темное время суток и из окна квартиры, появился в TikTok. На нем можно заметить, как несколько парней пытаются затащить силой в машину девушку, которая кричит: "Я не хочу, отпусти меня! Помогите, пожалуйста!". На крики о помощи сбежались соседи и прохожие, которые помогли девушке выбраться из авто. Они же и вызвали полицию.

@whitekitze Можете закидать меня камнями, но я считаю, что это ненормально!!! Мы живем в 21 веке!!! И так стресса хватает, а тут еще такое… девочки, берегите себя! Носите баллончики ☝🏽 #рекомендации #кошмар #похищение #трешистория #берегитесебя ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) – howlingindicator

Выяснилось, что инцидент произошел в минувший понедельник.

"По сообщению, поступившему 15 сентября на канал "102" от очевидцев, на место незамедлительно были направлены наряды полиции. Все участники произошедшего были установлены. Выяснилось, что молодой человек и девушка знакомы между собой. От претензий и подачи заявления девушка отказалась", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 17 сентября.

Вместе с тем, как отметили стражи порядка, с мужчиной была проведена профилактическая работа с разъяснением ответственности за противоправные действия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 16:12
Что грозит казахстанцам за похищение девушки и принуждение к вступлению в брак

В Казахстане с 16 сентября 2025 года заработала новая статья УК – ст. 125-1 "Принуждение к вступлению в брак". Данное деяние отныне признается уголовным преступлением. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Почувствуй вайб": как блогеры учат нас любить осень
15:34, 12 сентября 2025
"Почувствуй вайб": как блогеры учат нас любить осень
Мечта детства сбылась: волейболистка стала русалкой в Алматы
17:45, 29 августа 2025
Мечта детства сбылась: волейболистка стала русалкой в Алматы
Казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит во Вьетнаме, Таиланде и Китае после тайфуна "Кадзики"
18:16, 28 августа 2025
Казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит во Вьетнаме, Таиланде и Китае после тайфуна "Кадзики"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: