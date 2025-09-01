#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Вечеринка с друзьями для туриста в Испании закончилась трагедией

вечеринка с друзьями для туриста в Испании закончилась трагедией, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 01:52 Фото: pixabay
29 августа в испанском Бенидорме британский турист ушел под воду прямо перед друзьями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Star, 31-летний мужчина вместе с двумя друзьями отправился купаться после вечеринки на пляже Леванте европейского курорта. Его приятели через некоторое время вышли из воды, а он продолжал плыть дальше от береговой линии и пропал. Очевидцы не смогли спасти мужчину.

Отмечается, что позже к поискам подключилась береговая охрана, но найти туриста им не удалось. Через некоторое время тело путешественника выбросило на берег.

Бенидорм – это популярный курортный город и муниципалитет в провинции Аликанте, Испания, расположенный на побережье Средиземного моря. Он известен своими песчаными пляжами, круглогодичным теплым климатом, развитой туристической инфраструктурой, насыщенной ночной жизнью и множеством ресторанов, клубов и магазинов. 

Ранее сообщалось, что в Альпах коровы насмерть затоптали пожилого туриста на глазах супруги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В одном из городов США на борьбу с канадскими гусями решили потратить 400 тысяч долларов
Мир
01:07, 02 сентября 2025
В одном из городов США на борьбу с канадскими гусями решили потратить 400 тысяч долларов
Трамп потребовал обнародовать данные об эффективности препаратов против COVID
Мир
00:41, 02 сентября 2025
Трамп потребовал обнародовать данные об эффективности препаратов против COVID
В России судят врачей по делу о продаже младенцев в Китай
Мир
00:11, 02 сентября 2025
В России судят врачей по делу о продаже младенцев в Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: