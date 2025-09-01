Вечеринка с друзьями для туриста в Испании закончилась трагедией

29 августа в испанском Бенидорме британский турист ушел под воду прямо перед друзьями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Star, 31-летний мужчина вместе с двумя друзьями отправился купаться после вечеринки на пляже Леванте европейского курорта. Его приятели через некоторое время вышли из воды, а он продолжал плыть дальше от береговой линии и пропал. Очевидцы не смогли спасти мужчину.

Отмечается, что позже к поискам подключилась береговая охрана, но найти туриста им не удалось. Через некоторое время тело путешественника выбросило на берег.

Бенидорм – это популярный курортный город и муниципалитет в провинции Аликанте, Испания, расположенный на побережье Средиземного моря. Он известен своими песчаными пляжами, круглогодичным теплым климатом, развитой туристической инфраструктурой, насыщенной ночной жизнью и множеством ресторанов, клубов и магазинов.

