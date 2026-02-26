Туриста избили до смерти в районе красных фонарей на Пхукете

Британского туриста убили в Таиланде, полиция арестовала предполагаемого преступника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Express, 57-летний Алан Роджер Джоллифф из Ливерпуля шел по улице Прачанукра в Пхукете, когда вечером в среду у него возник спор с группой мужчин.

"Отпускник, который также имел австралийское гражданство, якобы получил удар по лицу и упал на землю, после чего нападавшие скрылись с места происшествия примерно в 17:00 по местному времени рядом с печально известным районом с красными фонарями на острове", – говорится в сообщении.

Врачи оперативно прибыли на место, но спасти туриста не смогли.

Подозреваемый арестован по обвинению в нападении, повлекшем гибель человека.

