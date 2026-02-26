Первая леди США впервые в истории займет важное место в СБ ООН
Фото: flickr/White House
Американская первая леди Мелания Трамп предположительно выступит на предстоящем заседании СБ ООН 2 марта с речью о важности системы образования и просвещения, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News. Первая леди США разместила в X ссылку на этот материал, фактически подтвердив таким образом его достоверность.
Ротационное председательство в СБ ООН переходит с 1 марта на месяц к Соединенным Штатам.
Впервые супруга главы американской администрации или вообще какого бы то ни было мирового лидера будет председательствовать в Совбезе ООН.
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц тоже подтвердил планы выступления первой леди в СБ. По его словам, Мелания Трамп "будет председательствовать" на этом совещании.
Ранее Зеленский рассказал о переговорах с Трампом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript