Первая леди США впервые в истории займет важное место в СБ ООН

Американская первая леди Мелания Трамп предположительно выступит на предстоящем заседании СБ ООН 2 марта с речью о важности системы образования и просвещения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News. Первая леди США разместила в X ссылку на этот материал, фактически подтвердив таким образом его достоверность.

Ротационное председательство в СБ ООН переходит с 1 марта на месяц к Соединенным Штатам.

Впервые супруга главы американской администрации или вообще какого бы то ни было мирового лидера будет председательствовать в Совбезе ООН.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц тоже подтвердил планы выступления первой леди в СБ. По его словам, Мелания Трамп "будет председательствовать" на этом совещании.

