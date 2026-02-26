#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Мир

Первая леди США впервые в истории займет важное место в СБ ООН

Мелания Трамп, первая леди США, жена Дональда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 04:30 Фото: flickr/White House
Американская первая леди Мелания Трамп предположительно выступит на предстоящем заседании СБ ООН 2 марта с речью о важности системы образования и просвещения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News. Первая леди США разместила в X ссылку на этот материал, фактически подтвердив таким образом его достоверность.

Ротационное председательство в СБ ООН переходит с 1 марта на месяц к Соединенным Штатам.

Впервые супруга главы американской администрации или вообще какого бы то ни было мирового лидера будет председательствовать в Совбезе ООН.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц тоже подтвердил планы выступления первой леди в СБ. По его словам, Мелания Трамп "будет председательствовать" на этом совещании.

Ранее Зеленский рассказал о переговорах с Трампом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Мелания Трамп снялась для журнала в статусе первой леди
07:07, 08 февраля 2025
Мелания Трамп снялась для журнала в статусе первой леди
Мелания Трамп опубликовала первое фото в статусе первой леди США
09:49, 28 января 2025
Мелания Трамп опубликовала первое фото в статусе первой леди США
Американки хотят быть похожими на Меланию и Иванку Трамп
06:16, 20 марта 2025
Американки хотят быть похожими на Меланию и Иванку Трамп
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
07:53, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
07:47, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
06:59, Сегодня
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
06:47, Сегодня
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: