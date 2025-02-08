#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
511.18
530.6
5.28
Культура и шоу-бизнес

Мелания Трамп снялась для журнала в статусе первой леди

Мелания Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 07:07 Фото: hellomagazine
Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп снялась для журнала Hello! в качестве первой леди, сообщает Zakon.kz.

Небывалый успех журнал представил на своем сайте. Съемка была организована ее стилистом, личным фотографом и дизайнером. Главная леди страны предпочла безмолвное участие, отказавшись от интервью.

Фото: hellomagazine

Эксперты и рядовые читатели с восхищением встретили новые фотографии миссис Трамп.

"Стиль семьи Трампа – это элегантность и сила. Мелания идеально под него подходит", – отметили комментаторы.

Фото: hellomagazine

Не осталась в стороне и российская селебрити Ксения Собчак. В своем Tekegram-канале 7 февраля она прошлась по Анне Винтур, которая продолжает байкотировать первую леди США и отметила излишнюю комплиментарность в материале Hello!

"Мелания показана и как сильная и трудолюбивая деловая женщина, и как любящая мать и жена, "идеальный второй номер за мужем", для которой семья всегда на первом месте", – отметила Собчак.

Фото: hellomagazine

Возвращение Мелании в Белый дом и ее эффектный образ на церемонии инаугурации, присвоили любимой женщине Дональда Трампа статус "иконы стиля". Следом появились и интересные факты о происхождении Мелании Трамп.

Так, ее родной язык – словенский, а также она свободно говорит на сербском, английском, французском, итальянском и немецком. Ее отец Виктор Кнавс работал в торговле автомобилями, а мать, Амалия Кнавс, занималась дизайном и пошивом одежды. С детства Мелания была окружена модой благодаря работе своей матери.

Карьеру модели Мелания начала в юности в Словении, а затем переехала работать в Европу. Она проживала в Милане и Париже, пока в 1996 году не оказалась в США.

А вот самая известная женщина Великобритании Виктория Бекхэм также поделилась воспоминаниями детства и предпосылками к коллекционированию дорогих картин.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Вин Дизель и Мишель Родригес прорекламировали мороженое
Культура и шоу-бизнес
06:00, Сегодня
Вин Дизель и Мишель Родригес прорекламировали мороженое
Флаконы духов Chanel открыли у Виктория Бекхэм страсть к искусству
Культура и шоу-бизнес
02:12, 08 февраля 2025
Флаконы духов Chanel открыли у Виктория Бекхэм страсть к искусству
Я плачу, мне больно: Баян Алагузова обратилась к сестре
Культура и шоу-бизнес
00:41, 08 февраля 2025
Я плачу, мне больно: Баян Алагузова обратилась к сестре
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: