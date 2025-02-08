Мелания Трамп снялась для журнала в статусе первой леди

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп снялась для журнала Hello! в качестве первой леди, сообщает Zakon.kz.

Небывалый успех журнал представил на своем сайте. Съемка была организована ее стилистом, личным фотографом и дизайнером. Главная леди страны предпочла безмолвное участие, отказавшись от интервью.

Фото: hellomagazine

Эксперты и рядовые читатели с восхищением встретили новые фотографии миссис Трамп.

"Стиль семьи Трампа – это элегантность и сила. Мелания идеально под него подходит", – отметили комментаторы.

Фото: hellomagazine

Не осталась в стороне и российская селебрити Ксения Собчак. В своем Tekegram-канале 7 февраля она прошлась по Анне Винтур, которая продолжает байкотировать первую леди США и отметила излишнюю комплиментарность в материале Hello!

"Мелания показана и как сильная и трудолюбивая деловая женщина, и как любящая мать и жена, "идеальный второй номер за мужем", для которой семья всегда на первом месте", – отметила Собчак.

Фото: hellomagazine

Возвращение Мелании в Белый дом и ее эффектный образ на церемонии инаугурации, присвоили любимой женщине Дональда Трампа статус "иконы стиля". Следом появились и интересные факты о происхождении Мелании Трамп.

Так, ее родной язык – словенский, а также она свободно говорит на сербском, английском, французском, итальянском и немецком. Ее отец Виктор Кнавс работал в торговле автомобилями, а мать, Амалия Кнавс, занималась дизайном и пошивом одежды. С детства Мелания была окружена модой благодаря работе своей матери.

Карьеру модели Мелания начала в юности в Словении, а затем переехала работать в Европу. Она проживала в Милане и Париже, пока в 1996 году не оказалась в США.

А вот самая известная женщина Великобритании Виктория Бекхэм также поделилась воспоминаниями детства и предпосылками к коллекционированию дорогих картин.