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Мир

Мелания Трамп опубликовала первое фото в статусе первой леди США

Мелания Трамп, первая леди США, жена Дональда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 09:49 Фото: flickr/White House
Супруга 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Мелания поделилась первым снимком в статусе первой леди США, сделанным в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Черно-белую фотографию, в которой 54-летняя фотомодель предстала в облегающем брючном костюме, она опубликовала в своем Instagram сегодня, 28 января 2025 года.

"Официальный портрет первой леди Мелании Трамп в Белом доме", – подписала снимок жена 78-летнего президента США.

Публикация стала одной из самых обсуждаемых на странице Мелании и собрала множество восторженных комментариев американцев:

  • "Красота!"
  • "Королева".
  • "Потрясающе".
  • "Боже, благослови нас и нашу первую леди".
  • "Великолепная первая леди с огромным сердцем!"
  • "Наша потрясающая и умная, красивая первая леди".

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20 января 2025 года Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. А образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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