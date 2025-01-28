Мелания Трамп опубликовала первое фото в статусе первой леди США

Супруга 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Мелания поделилась первым снимком в статусе первой леди США, сделанным в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Черно-белую фотографию, в которой 54-летняя фотомодель предстала в облегающем брючном костюме, она опубликовала в своем Instagram сегодня, 28 января 2025 года.

"Официальный портрет первой леди Мелании Трамп в Белом доме", – подписала снимок жена 78-летнего президента США.

Публикация стала одной из самых обсуждаемых на странице Мелании и собрала множество восторженных комментариев американцев:

"Красота!"

"Королева".

"Потрясающе".

"Боже, благослови нас и нашу первую леди".

"Великолепная первая леди с огромным сердцем!"

"Наша потрясающая и умная, красивая первая леди".

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