МИД помог выехать из Ирана более 70 казахстанцам

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 16 июня 2025 года рассказал, кому понадобилась помощь из казахстанцев при выезде из Ирана, передает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров заявил, что за прошедшие дни было оказано содействие нескольким десяткам казахстанцев при выезде из Ирана.

"Так, 14 июня шести гражданам Казахстана, находившимся в служебной командировке в Иране, была оказана помощь по возвращению на родину через Азербайджан. А 15 июня был организован выезд 68 граждан Казахстана, включая членов семей дипломатов, сотрудников Секретариата Организации экономического сотрудничества, прикомандированных из Казахстана, а также граждан, находившихся в служебной командировке, из Ирана в Туркменистан. Надеемся, что все соотечественники смогут вернуться на родину в ближайшие дни", – озвучил официальный представитель министерства.

Он отметил, что при этом сотрудники загранучреждения Казахстана в Иране продолжают работу в штатном режиме.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.