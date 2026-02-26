#Референдум-2026
Мир

Иран готовит ядерные объекты к возможному нападению на страну

Флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 03:59 Фото: pixabay
Иранские власти приводят в порядок ядерные объекты, пострадавшие при ударах США и Израиля в июне 2025 года, из-за вероятной угрозы новых атак, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

Зарубежные СМИ считают, что есть вероятность, что американским военным планировщикам придется иметь дело с разветвленной и раскиданной на большой территории, частично скрытой сетью объектов.

При этом операцию может затруднять сложный ландшафт Ирана и то, что ядерная программа Исламской Республики сосредоточена не в одной точке, а имеет промышленный масштаб.

К примеру, иранская сторона запечатывает входы под землю у крупнейшего ядерного комплекса в Исфахане. Наблюдатели полагают, что это предотвратит обрушение из-за авиаударов, устранит слабые места, уязвимые перед боеприпасами проникающего действия.

Восстановительные работы идут в Натанзе: над поврежденным предприятием по обогащению урана, где проходили испытания обогатительные центрифуги, возведена новая крыша. Пока неясно, в каком состоянии находится подземная инфраструктура после ударов, в том числе электроснабжение.

Также Иран занимается укреплением конструкции двух туннелей, ведущих в подземное сооружение, которое располагается под горой Коланг-Газ-Ла возле ядерных объектов в Натанзе.

Ранее стало известно, что Иран заключил с Россией секретную сделку.

Аксинья Титова
