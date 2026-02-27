#Референдум-2026
Политика

Токаев принял посла США в Казахстане Джули Стаффт

Токаев принял посла США, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 19:02 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джули Стаффт. Об этом 27 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

По их данным, президент с удовлетворением отметил текущую высокую динамику казахско-американского политического диалога на высшем уровне, способствующего укреплению многопланового сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

"Обсужден ход реализации наиболее важных договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подчеркнута необходимость продолжения тесной координации на уровне профильных ведомств двух стран для достижения практических результатов", – говорится в сообщении.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках Совета мира.

Посол США Джули Стаффт выразила глубокую признательность за активное участие и усилия Казахстана в продвижении благородных целей данной Организации.

Ранее президенты Казахстана и Сербии обсудили международные вызовы, торговлю и инновационные технологии.

Канат Болысбек
Ошибка в тексте: