В Перу женщина отрезала своему партнеру пенис из-за подозрений в измене

В Перу произошел шокирующий инцидент: в ходе ссоры в домашней обстановке женщина отрезала пенис своему спящему партнеру при помощи кухонного ножа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Spiegel, мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана неотложная медицинская помощь, и сейчас он находится под психиатрическим наблюдением.

Пока что 39-летняя женщина не была арестована в связи с произошедшим. Местная прокуратура в городе Чота объяснила это тем, что женщина должна заботиться о трехмесячном ребенке пары. Полиция продолжает расследование, ожидая результатов экспертизы, чтобы выяснить мотивы и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что ссора между женщиной и ее партнером произошла после того, как тот вернулся домой пьяным. Женщина заподозрила его в измене.

Ранее сообщалось, что гражданин Китая убил своих детей от первого брака ради создания новой семьи. Мотивировала мужчину на убийство его девушка, которая считала, что дети будут мешать созданию новой семьи.