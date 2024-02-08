Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте

Женщину, подозреваемую в убийстве двух своих детей, задержала полиция в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Полиция задержала подозреваемую в убийстве двух своих детей. Об этом сообщил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.

По словам главного полицейского региона, женщину обнаружили в одной из гостиниц Шымкента. Подозреваемая арестована, проводится расследование.

"На ее розыск был ориентирован весь личный состав Департамента полиции области, соседние регионы и мегаполисы. Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия. По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование дела находится под моим личным контролем". Начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов

Информация о том, что двух детей нашли мертвыми в Туркестане, начала распространяться в соцсетях ночью 7 февраля. Сообщалось, что мать якобы задушила собственных детей подушкой. Позже выяснилось, что подозреваемая в жестоком убийстве женщина работала воспитателем дошкольного класса школы-лицея №46 им. Пушкина в Шиелийском районе Кызылординской области. Об этом сообщили в районном отделе образования.

Сегодня Динара Закиева раскрыла новые подробности дела об убийстве двух детей. По данным детского омбудсмена, уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство.