Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте

Подозреваемую в убийстве собственных детей задержали в Шымкенте Фото: pixabay
Женщину, подозреваемую в убийстве двух своих детей, задержала полиция в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Полиция задержала подозреваемую в убийстве двух своих детей. Об этом сообщил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.

По словам главного полицейского региона, женщину обнаружили в одной из гостиниц Шымкента. Подозреваемая арестована, проводится расследование.

"На ее розыск был ориентирован весь личный состав Департамента полиции области, соседние регионы и мегаполисы. Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия. По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование дела находится под моим личным контролем". Начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов

Информация о том, что двух детей нашли мертвыми в Туркестане, начала распространяться в соцсетях ночью 7 февраля. Сообщалось, что мать якобы задушила собственных детей подушкой. Позже выяснилось, что подозреваемая в жестоком убийстве женщина работала воспитателем дошкольного класса школы-лицея №46 им. Пушкина в Шиелийском районе Кызылординской области. Об этом сообщили в районном отделе образования.

Сегодня Динара Закиева раскрыла новые подробности дела об убийстве двух детей. По данным детского омбудсмена, уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство.

Читайте также

zakon.kz
Основную причину схода оползня в Алматы назвали в "Казселезащите"
Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Казахстан полиция изнасилование
Изнасилование девушки полицейским в Талдыкоргане: что изменится в органах после этого факта
Карина Адильбекова
Туркестанская область Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: