Самолет с деньгами рухнул на оживленную трассу в Боливии
Самолет Hercules, принадлежащий боливийским ВВС, перевозил новые банкноты из Центрального банка в другие города, передает TRT WORLD.
По предварительным данным, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, задел автомобили в городе Эль-Альто, рядом с Ла-Пасом, и остановился на соседнем поле.
Фото: Х/sentdefender
При крушении погибли 15 человек, включая весь экипаж, еще 12 человек ранены. На трассе повреждены десятки машин.
Фото: Х/DeccanChronicle
Как видно на фото и видео, распространяемых в социальных сетях, возле аэропорта было разбросано большое количество денег, и сотни людей бросились собирать рассыпанные купюры.
"Полиции пришлось применить спецсредства для разгона толпы", – говорится в публикации.
🟩 #GrupoFides | #RadioFidesLaPaz Aeronave que se accidentó en El Alto transportaba dinero, la población aprovechó el siniestro para recoger algunos billetes.— Radio Fides Bolivia (@GrupoFides) February 27, 2026
(Video: RRSS) pic.twitter.com/8e2jeTHoK9
Авиарейсы в столицу Боливии временно отменены.
🚨Bolivian Cargo Plane Carrying Banknote Crash, At Least 15 Dead So Far pic.twitter.com/Ky3NHd5EfK— p. (@_Real_PR) February 28, 2026
