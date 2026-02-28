Самолет с деньгами рухнул на оживленную трассу в Боливии

28 февраля борт Hercules ВВС Боливии с новыми банкнотами упал на дорогу с машинами в городе Эль-Альто, сообщает Zakon.kz.

Самолет Hercules, принадлежащий боливийским ВВС, перевозил новые банкноты из Центрального банка в другие города, передает TRT WORLD.

По предварительным данным, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, задел автомобили в городе Эль-Альто, рядом с Ла-Пасом, и остановился на соседнем поле.

Фото: Х/sentdefender

При крушении погибли 15 человек, включая весь экипаж, еще 12 человек ранены. На трассе повреждены десятки машин.

Фото: Х/DeccanChronicle

Как видно на фото и видео, распространяемых в социальных сетях, возле аэропорта было разбросано большое количество денег, и сотни людей бросились собирать рассыпанные купюры.

"Полиции пришлось применить спецсредства для разгона толпы", – говорится в публикации.

🟩 #GrupoFides | #RadioFidesLaPaz Aeronave que se accidentó en El Alto transportaba dinero, la población aprovechó el siniestro para recoger algunos billetes.

(Video: RRSS) pic.twitter.com/8e2jeTHoK9 — Radio Fides Bolivia (@GrupoFides) February 27, 2026

Авиарейсы в столицу Боливии временно отменены.

🚨Bolivian Cargo Plane Carrying Banknote Crash, At Least 15 Dead So Far pic.twitter.com/Ky3NHd5EfK — p. (@_Real_PR) February 28, 2026

