Смог: синоптики обратились к жителям девяти городов

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в девяти городах Казахстана 28 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

28 февраля неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, ночью в Костанае, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

