#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
События

Смог: синоптики обратились к жителям девяти городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 09:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в девяти городах Казахстана 28 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

28 февраля неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, ночью в Костанае, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее стало известно, в каком городе Казахстана самый грязный воздух.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Полиция Алматы привлекла саперов и перекрыла улицу из-за таинственного чемодана
10:17, Сегодня
Полиция Алматы привлекла саперов и перекрыла улицу из-за таинственного чемодана
Синоптики обратились с предупреждением к жителям Астаны и Атырау
09:01, 08 февраля 2026
Синоптики обратились с предупреждением к жителям Астаны и Атырау
В Алматы, Астане и ряде городов возможен смог: что важно знать
10:50, 31 января 2026
В Алматы, Астане и ряде городов возможен смог: что важно знать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Сегодня
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Сегодня
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
09:25, Сегодня
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
08:41, Сегодня
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: