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Мир

Автобус слетел с трассы в Боливии: много погибших

Боливия, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 04:40 Фото: Х/ContBolivia
26 января в Боливии произошло ДТП с пассажирским автобусом, сообщает Zakon.kz.

В результате происшествия погибли 19 человек, девять получили увечья, передает Barrons. Авария произошла в департаменте Потоси. Автобус, следовавший из столицы страны Ла-Пас в населенный пункт Вильясон, перевернулся и вылетел с дороги. Среди погибших двое детей.

В числе возможных причин аварии полиция называет высокую скорость автобуса и недостаточную квалификацию водителя.

А на Сицилии рабочие в панике закатали в асфальт канализационные люки и теперь вынуждены использовать металлоискатели для их поиска.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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