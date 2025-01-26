Автобус слетел с трассы в Боливии: много погибших

26 января в Боливии произошло ДТП с пассажирским автобусом, сообщает Zakon.kz.

В результате происшествия погибли 19 человек, девять получили увечья, передает Barrons. Авария произошла в департаменте Потоси. Автобус, следовавший из столицы страны Ла-Пас в населенный пункт Вильясон, перевернулся и вылетел с дороги. Среди погибших двое детей.

#Seguridad | El accidente ocurrido en

en la carretera #Uyuni – #Villazón, altura de la localidad de #Cerdas, donde una flota de la empresa Panamericana dio vuelco de tonel, dejó como saldo 19 personas fallecidas y nueve heridas las cuales fueron trasladadas al hospital de Uyuni pic.twitter.com/xCrseeicer — Contacto Bolivia (@ContBolivia) January 26, 2025

В числе возможных причин аварии полиция называет высокую скорость автобуса и недостаточную квалификацию водителя.

А на Сицилии рабочие в панике закатали в асфальт канализационные люки и теперь вынуждены использовать металлоискатели для их поиска.