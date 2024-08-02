Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцев попросили не ездить в ряд стран Ближнего Востока

МИД, казахстанцы, обращение, Ближний Восток, Израиль, Ливан, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 17:24 Фото: МИД РК
Министерство иностранных дел обратилось с рекомендациями к казахстанцам, запланировавшим поездки или находящимся в странах Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, внешнеполитическое ведомство рекомендует временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана, до стабилизации там обстановки.

"Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в указанных странах, просим не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с Министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане", – сказано в распространенном 2 августа сообщении.

Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан Казахстана, находящихся на территории вышеуказанных стран, и их родственников в РК.

Контакты МИД РК:

+7 7172 720111 (дежурный дипломат)

+7 705 4433332 (мобильный, WhatsApp)

Контакты Посольства РК в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный)

+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)

Контакты Посольства РК в Ливане:

+ 961 04 713 447 (дежурный)

+ 961 70 069 977 (мобильный, WhatsApp)

+ 961 71 116 004 (мобильный, WhatsApp)

Сегодня, 2 августа сообщалось, что израильские военные зафиксировали запуск множества снарядов с территории Ливана в направлении Западной Галилеи на севере страны.

Читайте также

29 сентября пройдет самое масштабное беговое событие в Центральной Азии
Almaty Marathon: 29 сентября пройдет самое масштабное беговое событие в Центральной Азии
Арман Шаккалиев, петиция об отмене перевода часов, отказ, решение
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Активно продолжается в Алматинской области
Акция "Таза Қазақстан" активно продолжается в Алматинской области
Ирина Капитанова
МИД РК Израиль Ливан 2024 год Ближний Восток
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Петиция
Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов – ответ eGov
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: