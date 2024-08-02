Казахстанцев попросили не ездить в ряд стран Ближнего Востока

Министерство иностранных дел обратилось с рекомендациями к казахстанцам, запланировавшим поездки или находящимся в странах Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, внешнеполитическое ведомство рекомендует временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана, до стабилизации там обстановки.

"Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в указанных странах, просим не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с Министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане", – сказано в распространенном 2 августа сообщении.

Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан Казахстана, находящихся на территории вышеуказанных стран, и их родственников в РК.

Контакты МИД РК:

+7 7172 720111 (дежурный дипломат)

+7 705 4433332 (мобильный, WhatsApp)

Контакты Посольства РК в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный)

+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)

Контакты Посольства РК в Ливане:

+ 961 04 713 447 (дежурный)

+ 961 70 069 977 (мобильный, WhatsApp)

+ 961 71 116 004 (мобильный, WhatsApp)

Сегодня, 2 августа сообщалось, что израильские военные зафиксировали запуск множества снарядов с территории Ливана в направлении Западной Галилеи на севере страны.