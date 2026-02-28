МИД опубликовал телефоны горячих линий в странах Ближнего Востока

Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало телефонные номера дипломатических корпусов РК в странах Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел РК:

+7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы);

+7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат);

Посольство РК в Иране (г. Тегеран):

+98 21 2256 5933 (дежурный посольства);

+98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp);

Генеральное консульство РК в г. Горгане:

+98 912 298 0350 (мобильный телефон);

+98 173 252 0443 (рабочий телефон);

+7 701 771 34 01 (Whatsapp);

Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:

+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp);

Посольство РК в Иордании:

+962777688885

Посольство РК в ОАЭ:

+971 50 508 5226

+971 2 449 8778

Генеральное консульство РК в Дубае:

+971 50 570 1978

Посольство РК в Саудовской Аравии:

+966 55 663 0177

Посольство РК в Катаре:

+97450649955

+97451000733

Посольство РК в Кувейте:

+965 6704 2545

Посольство РК в Ливане:

+9614713467

+9614713447

Генеральное консульство РК в Бахрейне:

+97333480890

Посольство Казахстана в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный)

+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp)

+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp)

+7 7017314177 (WhatsApp).

Материал по теме Air Astana отзывает и отменяет рейсы на Ближний Восток

Ранее в МИД рассказали, сколько казахстанцев находится в Иране.

28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю". Трамп подтвердил, что в операции приняли участие и США.