МИД опубликовал телефоны горячих линий в странах Ближнего Востока

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 16:01 Фото: pexels
Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало телефонные номера дипломатических корпусов РК в странах Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.
Министерство иностранных дел РК:
  • +7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы);
  • +7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат);

Посольство РК в Иране (г. Тегеран):

  • +98 21 2256 5933 (дежурный посольства);
  • +98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp);

Генеральное консульство РК в г. Горгане:

  • +98 912 298 0350 (мобильный телефон);
  • +98 173 252 0443 (рабочий телефон);
  • +7 701 771 34 01 (Whatsapp);

Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:

  • +98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp);

Посольство РК в Иордании:

  • +962777688885

Посольство РК в ОАЭ:

  • +971 50 508 5226
  • +971 2 449 8778

Генеральное консульство РК в Дубае:

  • +971 50 570 1978

Посольство РК в Саудовской Аравии:

  • +966 55 663 0177

Посольство РК в Катаре:

  • +97450649955
  • +97451000733

Посольство РК в Кувейте:

  • +965 6704 2545

Посольство РК в Ливане:

  • +9614713467
  • +9614713447

Генеральное консульство РК в Бахрейне:

  • +97333480890

Посольство Казахстана в Израиле:

  • +972 (3) 503 78 85 (дежурный)
  • +972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp)
  • +972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp)
  • +7 7017314177 (WhatsApp).

Ранее в МИД рассказали, сколько казахстанцев находится в Иране.

28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю". Трамп подтвердил, что в операции приняли участие и США.

