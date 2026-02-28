МИД опубликовал телефоны горячих линий в странах Ближнего Востока
Фото: pexels
Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало телефонные номера дипломатических корпусов РК в странах Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.
Министерство иностранных дел РК:
- +7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы);
- +7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат);
Посольство РК в Иране (г. Тегеран):
- +98 21 2256 5933 (дежурный посольства);
- +98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp);
Генеральное консульство РК в г. Горгане:
- +98 912 298 0350 (мобильный телефон);
- +98 173 252 0443 (рабочий телефон);
- +7 701 771 34 01 (Whatsapp);
Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:
- +98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp);
Посольство РК в Иордании:
- +962777688885
Посольство РК в ОАЭ:
- +971 50 508 5226
- +971 2 449 8778
Генеральное консульство РК в Дубае:
- +971 50 570 1978
Посольство РК в Саудовской Аравии:
- +966 55 663 0177
Посольство РК в Катаре:
- +97450649955
- +97451000733
Посольство РК в Кувейте:
- +965 6704 2545
Посольство РК в Ливане:
- +9614713467
- +9614713447
Генеральное консульство РК в Бахрейне:
- +97333480890
Посольство Казахстана в Израиле:
- +972 (3) 503 78 85 (дежурный)
- +972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp)
- +972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp)
- +7 7017314177 (WhatsApp).
Материал по теме
Air Astana отзывает и отменяет рейсы на Ближний Восток
Ранее в МИД рассказали, сколько казахстанцев находится в Иране.
28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю". Трамп подтвердил, что в операции приняли участие и США.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript