Конфликт на Ближнем Востоке: сколько казахстанцев находятся в Израиле и Иране

В Министерстве иностранных дел РК рассказали, сколько граждан Казахстана на данный момент находятся в Израиле и Иране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, на консульском учете в Израиле состоят 123 казахстанца, включая персонал посольства и членов их семей. Однако, по неподтвержденным данным, в Израиле также могут находиться дополнительно около 100 граждан Казахстана, не состоящих на консульском учете.

"Международный аэропорт Тель-Авива работает в штатном режиме. Со всеми нашими гражданами в Израиле поддерживается связь, они находятся на постоянном контакте с нашим консулом. Поэтому решение оставаться в этой стране или покинуть они должны принимать самостоятельно", – отметил Айбек Смадияров.

Вместе с тем в Иране 104 гражданина Казахстана, состоящих на консульском учете, включая персонал посольства и членов их семей.

"При этом на территории Ирана вахтовым методом работают 174 сотрудника одной их казахстанских компаний – они все на связи с нашим консулом, с ними связь поддерживается, все под контролем", – добавил Айбек Смадияров.

По его словам, на сегодняшний день ситуация стабильная, если конфликт между странами обострится, то будут организованы дополнительные рейсы для граждан Казахстана.

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран запустил БПЛА по Израилю. Позднее Министерство иностранных дел Казахстана выпустило заявление по ситуации на Ближнем Востоке, где призвало Иран и Израиль решить конфликт мирным путем.