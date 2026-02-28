#Референдум-2026
Мир

Трамп об ударах по Ирану: США начали крупномасштабную операцию

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 13:15 Фото: скриншот видео
28 февраля 2026 года на фоне ударов по Ирану президент Дональд Трамп заявил, что американские военные начали крупную операцию, цель которой – свержение режима, сообщает Zakon.kz.

Дональд Трамп опубликовал 8-минутное видео, в котором прокомментировал атаки по Ирану. Расшифровку слов президента США приводит издание The Times of Israel.

По данным издания, Трамп заявляет, что цель продолжающихся ударов по Ирану – свержение режима, и призывает иранский народ воспользоваться этой возможностью и взять власть в свои руки.

"Членам Корпуса стражей исламской революции, Вооруженным силам и всей полиции я заявляю сегодня вечером, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или же, в качестве альтернативы, столкнуться с неминуемой смертью", – говорит Трамп в видеообращении.

Также он призывает сложить оружие.

"Сложите оружие. С вами будут обращаться справедливо, предоставив полную неприкосновенность, или же вас ждет верная смерть", – говорит Трамп.

Затем президент США обратился к народу Ирана:

"Великому, гордому народу Ирана я говорю сегодня вечером: час вашей свободы настал. Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. На улице очень опасно. Бомбы будут падать повсюду, – продолжает он. – Когда мы закончим, захватите свое правительство. Оно будет в ваших руках. Вероятно, это будет ваш единственный шанс на протяжении многих поколений".

Также Трамп заявляет, что народ Ирана просил о помощи США.

"Много лет вы просили помощи у Америки, но так и не получили ее… Посмотрим, как вы отреагируете. Америка поддерживает вас подавляющей силой и сокрушительной мощью, – говорит Дональд Трамп. – Сейчас самое время взять свою судьбу в свои руки и открыть для себя процветающее и славное будущее, которое уже совсем рядом. Это момент для действий. Не упустите его".

28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю".

