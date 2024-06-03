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Во время ракетной атаки Израиля на окрестности Алеппо погибли 17 человек

Во время ракетной атаки Израиля на окрестности Алеппо погибло 17 человек, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 07:58 Фото: sham.fm
В Минобороны Сирии сообщили о 17 погибших в результате израильской атаки на сирийский Алеппо, передает Zakon.kz.

В сообщении ведомства говорится, что "противник совершил воздушную агрессию с юго-востока" примерно в 0:20 по местному времени.

По данным телеканала Al Hadath, взрывы прогремели в районе Хайян к юго-востоку от Алеппо (360 километров от Дамаска). Жертвами атаки стали 17 бойцов из правительственных сил и шиитских формирований. Еще15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Тем временем радиостанция Sham FM сообщает, число жертв увеличилось до 46 человек.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетные удары по наземным целям в сирийском Алеппо. Тогда информации о пострадавших еще не было.

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Израиль Сирия 2024 год Ближний Восток
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