В аэропортах Абу-Даби, Дубая и Катара отменили сотни рейсов

Военная операция США и Израиля в Иране привела к коллапсу гражданской авиации на Ближнем Востоке. В крупнейших мировых авиационных трансферных аэропортах в Дубае, Абу-Даби, Катаре отменили сотни рейсов, сообщает Zakon.kz.

Как передает РБК, крупнейшие авиаперевозчики на ближайшие дни отменили полеты над странами Ближнего Востока.

Так, немецкая Lufthansa сообщила об отмене рейсов из городов Германии в Тель-Авив (Израиль), Бейрут (Ливан), Амман (Иордания), Эрбиль (Ирак), Тегеран (Иран) и другие города стран Ближнего Востока до 7 марта из-за "текущей ситуации на Ближнем Востоке".

В состав группы входят авиакомпании SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Air France отменила рейсы из Парижа в Тель-Авив и Бейрут, нидерландская KLM – из Амстердама в Тель-Авив. British Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до 3 марта. Japan Airlines отменила субботний рейс из Токио в Доху. Norwegian Air Shuttle до 4 марта прекратила полеты в Дубай.

Свои рейсы на Ближний Восток отменили и другие европейские, азиатские и африканские перевозчики. Но наибольший ущерб военные действия в Иране принесли авиакомпаниям Ближнего Востока.

Последним из международного аэропорта Дубая (DXB) 28 февраля вылетел самолет индийской бюджетной авиакомпании IndiGo, следовавший в Мумбаи. После него отменены несколько десятков рейсов авиакомпаний, которые должны были вылететь в Катманду, Манилу, Коломбо, Берлин, Варшаву и другие города.

В общей сложности 28 февраля отменены сотни рейсов на прилет и на вылет из аэропортов Дубая (базовый для Emirates и Fly Dubai), Абу-Даби (Etihad), Катара (Qatar Airways) – крупных международных хабов. Также отменены рейсы из аэропортов Кувейта, Ирака, Израиля, Иордании, столицы Омана.

Эксперты предполагают, что, если острая фаза конфликта завершится в течение нескольких дней, ущерб для авиакомпаний будет незначительным, сравнимый с пандемией 2020 года. Авиакомпании стран Ближнего Востока не обанкротятся.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает, что для гражданской авиации Персидского залива этот вооруженный конфликт может стать сильным ударом, если он затянется.

"Остановка авиаперевозок принесет убытки на сотни миллионов долларов компаниям, которые базируются в странах Персидского залива, в том числе из-за того, что многие пассажиры в перспективе откажутся от полетов по этим направлениям и будут искать альтернативные маршруты", – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).