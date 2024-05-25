В аэропорту Парижа отменили 70% рейсов из-за массовой забастовки

Управление гражданской авиации Франции приказало авиакомпаниям отменить 70 процентов рейсов в парижском аэропорту Орли (Париж) в субботу и воскресенье из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщает Zakon.kz.

Отмена затронет коммерческие рейсы с субботы до позднего воскресенья, сообщили в органе DGAC. В эти выходные в обычном режиме будут выполняться только рейсы между Орли и заморскими территориями Франции.

Орли, расположенный к югу от Парижа, является вторым по величине аэропортом столицы после Руасси Шарля де Голля. В прошлом году он перевез более 32 миллионов пассажиров.

Забастовка произошла в тот момент, когда второй по загруженности аэропорт Франции готовится к массовому наплыву пассажиров в преддверии Олимпийских игр в Париже, которые начнутся 26 июля. Это вторая крупная забастовка авиадиспетчеров за месяц. Последнее стало причиной отмены тысяч рейсов по Европе.

Этот спор завершился соглашением между властями аэропорта и основным профсоюзом SNCTA. Те заявили, что уровень укомплектования персоналом недостаточен и это приведет к "быстро приведет к нехватке кадров к 2027 году".

Аэропорты европейских стран часто страдают от профсоюзов и эко-активистов. Так, 18 мая активисты парализовали работу аэропорта Мюнхена на два часа.