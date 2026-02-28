СМИ сообщают о возможной смерти верховного лидера Ирана и его семьи

Некоторые СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб. С иранской стороны подтверждений этому нет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, в частности, посол Израиля Иехиэль Ляйтер в США утверждает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударе по его резиденции, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

"Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским чиновникам, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции", – говорится в сообщении Равида в соцсети X.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.

Также в Тегеране сообщалось о гибели невестки и зятя верховного лидера Ирана. Как передает Oxu.Az со ссылкой на Al Hadath, об этом сообщил представитель мэрии Тегерана. По его словам, зять, а также жена сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли при ракетных атаках на столицу Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что свыше 200 человек погибли в Иране в результате атак США и Израиля.