Верховный лидер Ирана погиб

По данным государственного телевидения Ирана, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА Новости, вот что говорится в сообщении:

"Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб".

Агентство IRNA сообщает, что власти Ирана объявили 40-дневный траур по убитому верховному лидеру Али Хаменеи. Следующие 7 дней в знак скорби объявлены нерабочими.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждали, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб. Сообщалось, что ударами была разрушена резиденция верховного лидера Ирана. С иранской стороны подтверждений этому не было. Свыше 200 человек также погибли в Иране в результате атак США и Израиля.