Ударами была разрушена резиденция верховного лидера Ирана – СМИ

Ударами США и Израиля была разрушена резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В Сети появились первые кадры с места событий, передает Zakon.kz.

Издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки, датированные сегодня, 28 февраля 2026 года. На кадрах, по данным журналистов, якобы зафиксированы масштабные разрушения охраняемого комплекса, который служит основной резиденцией Али Хаменеи и местом проведения государственных встреч на высшем уровне.

"Спутниковые снимки показывают обширные разрушения в охраняемой резиденции аятоллы Али Хаменеи", – указано в сообщении.

Фото: nytimes

В публикации также отмечается, что ударам подвергся район, где проживает бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Утром 28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю".

Позднее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные начали крупную операцию, цель которой – свержение режима.

В связи с резкой эскалацией конфликта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз нашей стране. Глава нашего государства также поручил Совбезу усилить меры безопасности из-за обстановки на Ближнем Востоке.

Авиационная администрация Казахстана установила запрет для казахстанских авиакомпаний на выполнение полетов в Ближневосточном регионе. Национальный перевозчик Air Astana официально подтвердил отмену всех рейсов в страны Ближнего Востока. Предварительно ограничения будут действовать до 3 марта включительно.