Башня-парус "Бурдж-эль-Араб" в Дубае пострадала при атаке Ирана

1 марта пятизвездочный отель "Бурдж-эль-Араб", известный как башня-парус, был поврежден в результате атаки иранского беспилотника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KP.RU с ссылкой на Clash Report, иранский беспилотник нанес удар по пятизвездочному отелю "Бурдж-эль-Араб". В здании отеля высотой 320 м начался пожар.

Отель состоит только из двухуровневых люксов и известен ультрароскошным сервисом – персональными дворецкими, вертолетной площадкой и дорогими интерьерами с мрамором и позолотой.



Ранее в ОАЭ заявили о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая. В аэропортах Абу-Даби, Дубая и Катара отменили рейсы. Также СМИ сообщают о возможной смерти верховного лидера Ирана, его невестки и зятя. По состоянию на 28 февраля 2026 года, число погибших в результате атак Израиля и США на территорию Ирана достигло 201 человека.