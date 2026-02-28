#Референдум-2026
#Казахмыс
Мир

Башня-парус "Бурдж-эль-Араб" в Дубае пострадала при атаке Ирана

Архитектура, отель, &quot;Бурдж-эль-Араб&quot;, известный как башня-парус, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 04:59 Фото: pexels
1 марта пятизвездочный отель "Бурдж-эль-Араб", известный как башня-парус, был поврежден в результате атаки иранского беспилотника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KP.RU с ссылкой на Clash Report, иранский беспилотник нанес удар по пятизвездочному отелю "Бурдж-эль-Араб". В здании отеля высотой 320 м начался пожар.

Отель состоит только из двухуровневых люксов и известен ультрароскошным сервисом – персональными дворецкими, вертолетной площадкой и дорогими интерьерами с мрамором и позолотой.

Ранее в ОАЭ заявили о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая. В аэропортах Абу-Даби, Дубая и Катара отменили рейсы. Также СМИ сообщают о возможной смерти верховного лидера Ирана, его невестки и зятя. По состоянию на 28 февраля 2026 года, число погибших в результате атак Израиля и США на территорию Ирана достигло 201 человека.

Аксинья Титова
