Когда Израиль может ответить на атаку Ирана

В США считают, что Израиль не заставит себя ждать и ответит на иранский удар уже сегодня 15 апреля, сообщает Zakon.kz

Как пишет The Wall Street Journal Израиль отразил масштабную атаку Ирана. Но только с помощью США и арабских партнеров. То, что произойдет дальше, станет испытанием для сил на Ближнем Востоке и за его пределами.

"США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник", - говорится в материале.

В ночь на 14 апреля беспрецедентная волна ударов была нанесена Ираном по Израилю. Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Почти все из них ЦАХАЛ совместно с союзниками отразили. Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия), произошедший 1 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

Лидеры стран G7 подготовили совместное заявление, в котором выразили поддержку Израилю и потребовали прекращения атак со стороны Ирана.

МИД РК призвал Иран и Израиль решить конфликт мирным путем.

Полная хронология начала конфликта по ссылке.

