#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.56
586.92
6.44
Мир

Мошенники угрозами тюрьмы вынудили подростка отдать миллионы

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 00:45 Фото: Zakon.kz
В России 16-летний школьник стал жертвой телефонного мошенничества. Подросток передал аферистам 10,5 млн рублей (67,8 млн тенге) из родительского сейфа, передает Zakon.kz.

Как сообщает Рен-ТВ, инцидент произошел в Красноярске. По данным правоохранителей, 16-летнему школьнику позвонил аферист и представился курьером одной из известных служб доставки.

"Подросток засомневался, но посчитал, что это мог быть подарок от мамы в честь дня рождения, и по просьбе звонившего продиктовал СМС-код", – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Сразу после этого на связь с подростком вышли еще несколько "сотрудников" – сначала оператор мобильной связи, а затем якобы представитель Минцифры. Они заявили, что продиктованный код попал к мошенникам и теперь все сбережения семьи под угрозой списания. Чтобы "спасти" деньги, их якобы нужно срочно задекларировать и перевести на "безопасный счет".

"Мне сказали, что если я сообщу об этом в полицию, меня и моего отца посадят в тюрьму", – рассказал подросток.

Под давлением и угрозами школьник открыл семейный сейф и передал содержимое – 10,5 млн рублей (67,8 млн тенге) – приехавшему "курьеру", который назвал заранее оговоренное кодовое слово.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее полицейские предупредили казахстанцев о новых схемах мошенничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
В Астане пенсионерка под гипнозом телефонных мошенников лишилась квартиры
18:34, 21 июня 2025
В Астане пенсионерка под гипнозом телефонных мошенников лишилась квартиры
Казахстанец взял в кредит шесть миллионов и отдал их мошенникам
10:53, 15 марта 2025
Казахстанец взял в кредит шесть миллионов и отдал их мошенникам
Телефонный звонок стоил 12 млн тенге: как пенсионера обманули мошенники в Степногорске
00:36, 12 января 2026
Телефонный звонок стоил 12 млн тенге: как пенсионера обманули мошенники в Степногорске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Карабах" сделал невероятный камбэк против "Сабаха" казахстанского футболиста
00:44, 02 марта 2026
"Карабах" сделал невероятный камбэк против "Сабаха" казахстанского футболиста
Казахстанские "классики" не вошли в тройку сильнейших на элитном турнире в Албании
23:52, 01 марта 2026
Казахстанские "классики" не вошли в тройку сильнейших на элитном турнире в Албании
Казахстан или Узбекистан: кто оказался круче на "малом чемпионате мира" по боксу
23:51, 01 марта 2026
Казахстан или Узбекистан: кто оказался круче на "малом чемпионате мира" по боксу
Максим Самородов "вытащил" "Ахмату" победу против ЦСКА в РПЛ
23:17, 01 марта 2026
Максим Самородов "вытащил" "Ахмату" победу против ЦСКА в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: