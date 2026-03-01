Мошенники угрозами тюрьмы вынудили подростка отдать миллионы

В России 16-летний школьник стал жертвой телефонного мошенничества. Подросток передал аферистам 10,5 млн рублей (67,8 млн тенге) из родительского сейфа, передает Zakon.kz.

Как сообщает Рен-ТВ, инцидент произошел в Красноярске. По данным правоохранителей, 16-летнему школьнику позвонил аферист и представился курьером одной из известных служб доставки.

"Подросток засомневался, но посчитал, что это мог быть подарок от мамы в честь дня рождения, и по просьбе звонившего продиктовал СМС-код", – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Сразу после этого на связь с подростком вышли еще несколько "сотрудников" – сначала оператор мобильной связи, а затем якобы представитель Минцифры. Они заявили, что продиктованный код попал к мошенникам и теперь все сбережения семьи под угрозой списания. Чтобы "спасти" деньги, их якобы нужно срочно задекларировать и перевести на "безопасный счет".

"Мне сказали, что если я сообщу об этом в полицию, меня и моего отца посадят в тюрьму", – рассказал подросток.

Под давлением и угрозами школьник открыл семейный сейф и передал содержимое – 10,5 млн рублей (67,8 млн тенге) – приехавшему "курьеру", который назвал заранее оговоренное кодовое слово.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее полицейские предупредили казахстанцев о новых схемах мошенничества.