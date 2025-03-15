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Общество

Казахстанец взял в кредит шесть миллионов и отдал их мошенникам

6 млн тенге взял в кредит акмолинец и отдал их мошенникам, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 10:53 Фото: freepik
Житель Акмолинской области хотел заработать на инвестициях. Ради этого он оформил кредит на 6 млн тенге, однако все деньги попали в руки аферистов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области рассказали, что мошенничество, связанное с фальшивыми инвестиционными платформами, не теряет своей актуальности. Казахстанцы продолжают попадаться на уловку по старой схеме. Очередной жертвой аферистов стал 55-летний житель Зерендинского района, который намеревался обогатиться за счет дивидендов. Чтобы вложить первоначальный капитал, а затем "вывести" полученную прибыль, он оформил на себя крупный кредит. В итоге все деньги отдал мошенникам.

"Не нужно верить заманчивым предложениям о получении быстрого дохода. Не следует доверять рекламе в интернете и в социальных сетях, а любую информацию подобного характера нужно тщательно проверять на официальных источниках. Не переводите личные накопления третьим лицам и не оформляйте кредиты и микрозаймы для их вложения в инвестиции", – рекомендовали стражи порядка.

По факту мошенничества полицейские начали досудебное расследование и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Пенсионерка из Актобе отдала мошеннице накопленные на похороны и ремонт 4 млн тенге.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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