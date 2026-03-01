Британия разрешила США использовать ее базы для ударов по Ирану

Великобритания приняла просьбу США использовать свои военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал британский премьер-министр Кир Стармер. Соответствующее видеообращение политика размещены в его соцсетях и на YouTube-канале.

"Единственный путь остановить угрозу – уничтожать ракеты на складах их хранения, или же уничтожать установки, используемые для их пуска. США запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной цели. Мы приняли решение принять просьбу". Кир Стармер

Стармер добавил, что направит в страны Персидского залива экспертов из Великобритании и Украины для помощи военным сбивать иранские БПЛА.

