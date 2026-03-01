#Референдум-2026
Мир

Британия разрешила США использовать ее базы для ударов по Ирану

США-Иран, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 04:14 Фото: pixabay
Великобритания приняла просьбу США использовать свои военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал британский премьер-министр Кир Стармер. Соответствующее видеообращение политика размещены в его соцсетях и на YouTube-канале.

"Единственный путь остановить угрозу – уничтожать ракеты на складах их хранения, или же уничтожать установки, используемые для их пуска. США запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной цели. Мы приняли решение принять просьбу".Кир Стармер

Стармер добавил, что направит в страны Персидского залива экспертов из Великобритании и Украины для помощи военным сбивать иранские БПЛА.

Дональд Трамп призвал иранскую полицию сложить оружие и получить иммунитет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
