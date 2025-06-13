Трамп выдвинул ультиматум Ирану: Будет только хуже

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с жестким заявлением по Ирану на фоне военной операции Израиля, сообщает Zakon.kz.

По словам американского лидера, он дал Ирану множество шансов заключить ядерную сделку.

"Я настоятельно говорил: "Просто сделайте это", – но, как бы они ни старались, насколько близко ни приблизились, они просто не могли этого сделать. Я сказал им, что будет намного хуже всего, что они знают, ожидали или им говорили. Соединенные Штаты производят лучшее и самое смертоносное оружие в мире с большим отрывом, а у Израиля его много и еще больше будет – и они умеют им пользоваться", – написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social сегодня, 13 июня 2025 года.

Как отметил президент США, "некоторые иранские высокие чины говорили смело, но они не знали, что вот-вот произойдет".

"Сейчас они все мертвы, и будет только хуже! Уже произошли большие смерти и разрушения, но еще есть время положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими". Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что "Иран должен заключить сделку, пока не осталось ничего, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя".

"Больше никаких смертей, больше никаких разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно", – заключил американский лидер.

Обновлено в 16:44

Затем президент США оставил новую запись по Ирану в своей соцсети.

"Два месяца назад я поставил Ирану 60-дневный ультиматум "заключить сделку". Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что нужно делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них есть, возможно, второй шанс!" Дональд Трамп

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

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