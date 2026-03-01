#Референдум-2026
Мир

Президент Ирана пообещал довести врагов до отчаяния

Телеобращении к нации президента Исламской Республики Масуд Пезешкиан, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 19:52 Фото: скриншот видео
Иран доведет своих врагов до отчаяния, уничтожит их базы и возможности в регионе. Об этом 1 марта 2026 года в телеобращении к нации заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает Zakon.kz.

Как сообщает "Газета.ру", это было первое телеобращение лидера страны к нации с момента начала военных действий.

"Мы доведем наших врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности. Мы должны быть едины перед лицом планов врагов", – заявил он.

Президент подчеркнул, что иранский народ должен объединиться перед лицом врага и нахождение граждан на площадях и в мечетях будет препятствовать "вражеским заговорам".

Пезешкиан также сообщил, что руководящий Совет Ирана, который будет управлять страной до выборов нового верховного лидера, уже начал работу.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Канат Болысбек
