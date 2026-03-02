Американка жестоко расправилась с двумя маленькими сыновьями и сожгла дом с "демонами"
Как пишет New York Post, трагедия произошла 15 марта 2024 года, но судебный процесс завершился только сейчас. Издание уточняет, что мать смертельно ранила Реми ножом в грудь, после чего, используя жидкость для розжига и бензин, подожгла три дома в резервации, в том числе у выходов, сделав невозможным спасение Тристана.
Адвокат Стейтли Пол Энг пытался объяснить ее поведение тем, что убийца считала, будто дом был "демонизирован".
Тристан умер от отравления дымом, а власти назвали действия его матери "ужасными и немыслимыми".
Специальный агент ФБР Рик Эванчек заявил, что у двух мальчиков "не было шансов на выживание, пока они находились под присмотром человека, который должен был их оберегать". Стейтли оставила Тристана, которого семья в некрологе описала как "общительного, энергичного маленького мальчика", умирать, а сама сбежала со своим трехлетним сыном Итаном. По словам прокуроров, Итан был покрыт язвами и корками на ногах, из-за чего он не мог стоять.
Первоначально ей были предъявлены обвинения в пренебрежении обязанностями по отношению к ребенку, злонамеренном наказании, пытках и нападении, но эти обвинения были сняты в апреле 2024 года, поскольку резервация Ред-Лейк находится вне юрисдикции государственного суда. Затем 6 мая 2024 года ей было предъявлено обвинение в убийстве и поджоге. Во время судебного процесса адвокаты Стейтли пытались представить защиту на основании невменяемости – аргумент, который был отклонен присяжными.
В итоге мать была признана виновной по пяти пунктам обвинения в убийстве первой степени и одному пункту обвинения в поджоге. Правоохранительные органы приветствовали ее осуждение.
"Мы все стали свидетелями ужасных последствий чудовищных и немыслимых действий Дженнифер Стейтли в ту ночь. Мы надеемся, что привлечение ее к ответственности за ее преступления обеспечит хоть какое-то подобие справедливости для семьи и всего сообщества Ред-Лейк, которые навсегда пострадали от потери этих двух мальчиков", – сказал начальник Бюро уголовных расследований Дрю Эванс.
В Миннесоте убийство первой степени карается пожизненным заключением.
Приговор Стейтли еще не вынесен.
