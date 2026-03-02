#Референдум-2026
Мир

Американка жестоко расправилась с двумя маленькими сыновьями и сожгла дом с "демонами"

американка жестоко расправилась с двумя маленькими сыновьями, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 18:23 Фото: freepik
В резервации Ред-Лейк, штат Миннесота, 37-летнюю Дженнифер Мари Стейтли признали виновной по делу о смерти ее шестилетнего сына Реми и его пятилетнего брата Тристана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, трагедия произошла 15 марта 2024 года, но судебный процесс завершился только сейчас. Издание уточняет, что мать смертельно ранила Реми ножом в грудь, после чего, используя жидкость для розжига и бензин, подожгла три дома в резервации, в том числе у выходов, сделав невозможным спасение Тристана.

Адвокат Стейтли Пол Энг пытался объяснить ее поведение тем, что убийца считала, будто дом был "демонизирован".

Тристан умер от отравления дымом, а власти назвали действия его матери "ужасными и немыслимыми".

Специальный агент ФБР Рик Эванчек заявил, что у двух мальчиков "не было шансов на выживание, пока они находились под присмотром человека, который должен был их оберегать". Стейтли оставила Тристана, которого семья в некрологе описала как "общительного, энергичного маленького мальчика", умирать, а сама сбежала со своим трехлетним сыном Итаном. По словам прокуроров, Итан был покрыт язвами и корками на ногах, из-за чего он не мог стоять.

Первоначально ей были предъявлены обвинения в пренебрежении обязанностями по отношению к ребенку, злонамеренном наказании, пытках и нападении, но эти обвинения были сняты в апреле 2024 года, поскольку резервация Ред-Лейк находится вне юрисдикции государственного суда. Затем 6 мая 2024 года ей было предъявлено обвинение в убийстве и поджоге. Во время судебного процесса адвокаты Стейтли пытались представить защиту на основании невменяемости – аргумент, который был отклонен присяжными.

В итоге мать была признана виновной по пяти пунктам обвинения в убийстве первой степени и одному пункту обвинения в поджоге. Правоохранительные органы приветствовали ее осуждение.

"Мы все стали свидетелями ужасных последствий чудовищных и немыслимых действий Дженнифер Стейтли в ту ночь. Мы надеемся, что привлечение ее к ответственности за ее преступления обеспечит хоть какое-то подобие справедливости для семьи и всего сообщества Ред-Лейк, которые навсегда пострадали от потери этих двух мальчиков", – сказал начальник Бюро уголовных расследований Дрю Эванс.

В Миннесоте убийство первой степени карается пожизненным заключением.

Приговор Стейтли еще не вынесен.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области мужчина убил мать, отца и младшую сестру.

