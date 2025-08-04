Желание быстро похудеть к свадьбе сына обернулось для американки операцией

58-летняя жительница Нэшвилла, штат Теннесси, пыталась быстро похудеть к свадьбе сына и оказалась на операционном столе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyMail, американка обратилась к врачу за помощью в снижении веса перед свадьбой сына. После рекомендации специалиста она начала принимать препарат оземпик, который первоначально помог ей сбросить лишние килограммы. Однако в июле ее дозировка была понижена, после чего женщина самостоятельно приняла решение о повышении дозировки. Это привело к изжоге, тошноте, сильной диарее и двум визитам в отделение неотложной помощи.

Отмечается, что после, несмотря на ухудшение самочувствия, она отправилась в Калифорнию на свадьбу сына. Во время перелета у нее произошел разрыв аппендикса, и сразу после приземления ей потребовалась срочная операция.

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