Американка покалечила пятилетнюю дочь в попытке изгнать из нее демона

Как пишет The Law&Crime, жительницу Западной Вирджинии арестовали за то, что она прижала ребенка к стене в собственном доме и вырвала у девочки два нижних передних зуба. По словам свидетеля, во время нападения Бейли кричала, что в девочке "демон" и держала в руках крест.

Согласно данным издания, другой взрослый, находившийся в доме, вовремя проснулся, вмешался и вызвал полицию. На место прибыли двое помощников шерифа, которые опросили членов семьи и начали расследование.

Подозреваемую задержали и доставили в тюрьму. Ее обвиняют в жестоком обращении с ребенком, которое привело к травмам. Девочку осмотрели врачи, а органы опеки передали ее под присмотр ответственного члена семьи.

Шериф округа поблагодарил родственника за смелость и быструю реакцию, а также сотрудников за профессионализм. В данное время Бейли находится под арестом, первое заседание делу назначено на 30 июня.

Woman accused of pulling out 2 of her daughter's teeth, yelling that the child had a 'demon in her' https://t.co/jOcKISLnhD