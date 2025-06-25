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Мир

Американка покалечила пятилетнюю дочь в попытке изгнать из нее демона

американка покалечила дочь в попытке изгнать из нее демона, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 00:13 Фото: pxhere
40-летняя американка Ребекка Ли Бейли покалечила пятилетнюю дочь, стараясь изгнать из нее демона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Law&Crime, жительницу Западной Вирджинии арестовали за то, что она прижала ребенка к стене в собственном доме и вырвала у девочки два нижних передних зуба. По словам свидетеля, во время нападения Бейли кричала, что в девочке "демон" и держала в руках крест.

Согласно данным издания, другой взрослый, находившийся в доме, вовремя проснулся, вмешался и вызвал полицию. На место прибыли двое помощников шерифа, которые опросили членов семьи и начали расследование.

Подозреваемую задержали и доставили в тюрьму. Ее обвиняют в жестоком обращении с ребенком, которое привело к травмам. Девочку осмотрели врачи, а органы опеки передали ее под присмотр ответственного члена семьи.

Шериф округа поблагодарил родственника за смелость и быструю реакцию, а также сотрудников за профессионализм. В данное время Бейли находится под арестом, первое заседание делу назначено на 30 июня.

Ранее сообщалось, что мать подозревают в убийстве дочери в Германии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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