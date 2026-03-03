#Референдум-2026
Мир

Женщина помогла сбежать преступнику, у которого был роман с тюремным персоналом

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 01:53 Фото: Zakon.kz
В Великобритании 42-летняя женщина помогла заключенному сбежать из-под стражи, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Daily Mail, 27-летний Гарри Пуллен провел за решеткой четыре года. За это время он успел завести роман с тюремной медсестрой Элизой Хиббс и поддерживал интимную связь по телефону с надзирательницей Руфью Шмайло. Обе женщины понесли наказание: медсестру приговорили к шести месяцам лишения свободы, а надзирательницу уволили.

Спустя несколько месяцев после выхода на свободу Пуллена вновь арестовали за торговлю наркотиками. При задержании он получил травму, поэтому его доставили в больницу. Мужчина воспользовался случаем и выбежал на парковку, где в автомобиле его ждала 42-летняя Шан Бейтс. Сообщники скрылись в неизвестном направлении.

Пуллен несколько дней прятался на удаленной ферме, но был выслежен полицией. Бейтс также предстала перед судом: она созналась в пособничестве при побеге и получила год лишения свободы условно.

Ранее по Казнету стали рассылать публикации о побеге следственно-арестованного с территории суда. Отмечалось, что это произошло в Каскелене Алматинской области. В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) Zakon.kz подтвердили эту информацию.

Канат Болысбек
