Тела мужчины и женщины обнаружили в теплотрассе Атырау

27 ноября за многоэтажным домом одного из жилых комплексов в Атырау обнаружили тела 42-летней женщины и 34-летнего мужчины, передает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", для установления причин смерти их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

"Они находились в теплотрассе. При первичном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено", – прокомментировали в Департаменте полиции Атырауской области.

В Алмалинском районе Алматы у входа в одну из частных школ 10 декабря 2024 года было найдено тело мужчины. Сотрудники городского департамента полиции проводят расследование.