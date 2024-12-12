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Происшествия

Тела мужчины и женщины обнаружили в теплотрассе Атырау

Тела мужчины и женщины обнаружили в теплотрассе Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 18:35 Фото: Zakon.kz
27 ноября за многоэтажным домом одного из жилых комплексов в Атырау обнаружили тела 42-летней женщины и 34-летнего мужчины, передает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", для установления причин смерти их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

"Они находились в теплотрассе. При первичном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено", – прокомментировали в Департаменте полиции Атырауской области.

В Алмалинском районе Алматы у входа в одну из частных школ 10 декабря 2024 года было найдено тело мужчины. Сотрудники городского департамента полиции проводят расследование.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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