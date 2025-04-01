Подозреваемый в изнасиловании сбежал из суда в Каскелене

Сегодня, 1 апреля 2025 года, по Казнету стали рассылать публикации о побеге следственно-арестованного с территории суда. Отмечалось, что это произошло в Каскелене Алматинской области. В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) Zakon.kz подтвердили эту информацию.

Также в сообщениях из социальных сетей сказано, что сбежавшего подозревают в совершении изнасилования. Кроме того, в области введен специальный план "Сирена".

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе уточнили:

"По факту побега следственно-арестованного М. возбуждено уголовное дело". Пресс-служба ДП Алматинской области

В продолжении говорится, что принимается комплекс мероприятий по задержанию беглеца:

"Наряду с этим в целях выяснения всех обстоятельств случившегося назначена служебная проверка".

Казахстанцев просят сохранять спокойствие.

"При наличии информации о местонахождении разыскиваемого необходимо сообщить по телефону 102. Пресс-служба ДП Алматинской области

Напомним, в конце 2024 года в Талгаре произошел аналогичный случай. Тогда из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования. Его поймали спустя трое суток.