#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
События

Подозреваемый в изнасиловании сбежал из суда в Каскелене

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 15:20 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 1 апреля 2025 года, по Казнету стали рассылать публикации о побеге следственно-арестованного с территории суда. Отмечалось, что это произошло в Каскелене Алматинской области. В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) Zakon.kz подтвердили эту информацию.

Также в сообщениях из социальных сетей сказано, что сбежавшего подозревают в совершении изнасилования. Кроме того, в области введен специальный план "Сирена".

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе уточнили:

"По факту побега следственно-арестованного М. возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматинской области

В продолжении говорится, что принимается комплекс мероприятий по задержанию беглеца:

"Наряду с этим в целях выяснения всех обстоятельств случившегося назначена служебная проверка".

Казахстанцев просят сохранять спокойствие.

"При наличии информации о местонахождении разыскиваемого необходимо сообщить по телефону 102.Пресс-служба ДП Алматинской области

Напомним, в конце 2024 года в Талгаре произошел аналогичный случай. Тогда из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования. Его поймали спустя трое суток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев посетит Узбекистан
События
16:13, Сегодня
Токаев посетит Узбекистан
В Алматы назначен новый глава управления экологии и окружающей среды
События
15:14, Сегодня
В Алматы назначен новый глава управления экологии и окружающей среды
Касым-Жомарт Токаев обратился с предложением к бизнесменам Словении
События
14:40, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев обратился с предложением к бизнесменам Словении
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: