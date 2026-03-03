#Референдум-2026
Мир

Пьяный мужчина выбросил мать из окна шестого этажа

Россиянин выкинул мать в окно из-за ее отказа, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 00:53 Фото: freepik
В Башкирии 39-летний мужчина предстанет перед судом за убийство собственной матери. В ходе пьяной ссоры он выбросил 60-летнюю женщину из окна шестого этажа, передает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", мужчина обвиняется по статье "Убийство". По данным следствия, вечером 30 ноября 2025 года 39-летний мужчина находился в своей комнате в общежитии на улице Худайбердина, где со своей 60-летней матерью употреблял алкогольные напитки.

В ходе распития он попросил женщину оформить опеку над двумя его детьми, которые были изъяты у него и помещены в специальное учреждение.

"Женщина не согласилась, в итоге произошел конфликт с оскорблениями. В результате мужчина поднял мать и выбросил ее в открытое окно с шестого этажа. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью", – отмечается в публикации.

В ходе расследования была собрана достаточная доказательная база, а также проведены необходимые экспертизы, осмотр места происшествия и допрошены свидетели.

Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области мужчина убил мать, отца и младшую сестру.

Канат Болысбек
