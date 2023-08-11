В Каскелене женщина выбросилась из окна роддома

В Алматинской области 37-летняя женщина выбросилась из окна третьего этажа реанимации родильного отделения районной больницы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 10 августа 2023 года.

В администрации КГП на ПХВ "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница" рассказали подробности произошедшего.

"Из окна реанимации родильного отделения, расположенного на третьем этаже, выпрыгнула послеродовая женщина, оттолкнув медицинский персонал", – уточнили в ведомстве.

Также сказано, что пациенте 37 лет.

"Находилась в реанимации четвертые сутки после оперативного родоразрешения. На фоне послеродового психоза была неадекватна, отказывалась от лечения, вела себя агрессивно", – говорится в сообщении.

В настоящее время осмотрена всеми профильными специалистами: анестезиологом-реаниматологом, нейрохирургом, травматологом, хирургом.

"Проведены все необходимые обследования, получает лечение в полном объеме", – заключили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что женщина с двумя детьми пыталась прыгнуть с 9-го этажа в Астане. На отчаянный шаг 24-летняя женщина решилась после семейной ссоры.