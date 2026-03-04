Срочная эвакуация казахстанцев: новые рейсы из стран Ближнего Востока прибыли в аэропорты РК

В аэропорты Казахстана прибыли новые рейсы из стран Ближнего Востока. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, рейсы с казахстанцами, возвращенными из стран Ближнего Востока, прибыли в аэропорты РК 4 марта 2026 года.

По данным КГА, авиакомпанией Air Astana выполнены рейсы из городов Медина и Джидда:

рейс KC2202 прибыл в Актау в 21:28, на борту 142 пассажира;

рейс KC2208 по маршруту Медина – Атырау прибыл в 01:19, 145 пассажиров;

рейс KC2206 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 02:50, 174 пассажира;

рейс KC2204 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 03:34, 179 пассажиров.

Также сообщается, что авиакомпания Scat выполняет рейс по маршруту Алматы – Маскат – Алматы на воздушном судне Boeing 767 (порядка 290 кресел).

"На сегодняшний день в Казахстан возвращено 946 пассажиров. Работа по возврату граждан Казахстана продолжается". Пресс-служба КГА

Первые рейсы с казахстанцами из стран Ближнего Востока прибыли в аэропорты Астаны и Алматы 3 марта 2026 года.

Ранее КГА опубликовал важную информацию для казахстанцев, находящихся в странах Ближнего Востока. О том, что им нужно и важно знать, – по ссылке.