События

Срочная эвакуация казахстанцев: новые рейсы из стран Ближнего Востока прибыли в аэропорты РК

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 09:38 Фото: pixabay
В аэропорты Казахстана прибыли новые рейсы из стран Ближнего Востока. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, рейсы с казахстанцами, возвращенными из стран Ближнего Востока, прибыли в аэропорты РК 4 марта 2026 года.

По данным КГА, авиакомпанией Air Astana выполнены рейсы из городов Медина и Джидда:

  • рейс KC2202 прибыл в Актау в 21:28, на борту 142 пассажира;
  • рейс KC2208 по маршруту Медина – Атырау прибыл в 01:19, 145 пассажиров;
  • рейс KC2206 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 02:50, 174 пассажира;
  • рейс KC2204 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 03:34, 179 пассажиров.

Также сообщается, что авиакомпания Scat выполняет рейс по маршруту Алматы – Маскат – Алматы на воздушном судне Boeing 767 (порядка 290 кресел).

"На сегодняшний день в Казахстан возвращено 946 пассажиров. Работа по возврату граждан Казахстана продолжается".Пресс-служба КГА

Первые рейсы с казахстанцами из стран Ближнего Востока прибыли в аэропорты Астаны и Алматы 3 марта 2026 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 09:38
Почти 500 казахстанцев возвращаются домой из зоны конфликта на Ближнем Востоке – МИД

Ранее КГА опубликовал важную информацию для казахстанцев, находящихся в странах Ближнего Востока. О том, что им нужно и важно знать, – по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
Важная информация для казахстанцев, находящихся в странах Ближнего Востока: что нужно знать прямо сейчас
19:10, 03 марта 2026
19:10, 03 марта 2026
Важная информация для казахстанцев, находящихся в странах Ближнего Востока: что нужно знать прямо сейчас
Срочная эвакуация: объявлены вывозные рейсы из Дубая в Алматы и Астану
00:24, 03 марта 2026
00:24, 03 марта 2026
Срочная эвакуация: объявлены вывозные рейсы из Дубая в Алматы и Астану
МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока
18:06, 01 марта 2026
18:06, 01 марта 2026
МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока
Последние
Популярные
Читайте также
Циципас бросил вызов Алькарасу и Синнеру: теннисист назвал новых фаворитов ТБШ
09:21, Сегодня
09:21, Сегодня
Циципас бросил вызов Алькарасу и Синнеру: теннисист назвал новых фаворитов ТБШ
Александр Бублик в паре с российской звездой сыграл на коммерческом турнире в США
09:03, Сегодня
09:03, Сегодня
Александр Бублик в паре с российской звездой сыграл на коммерческом турнире в США
Казахстанский хоккеист забросил шайбу в матче-сенсации в WHL
08:39, Сегодня
08:39, Сегодня
Казахстанский хоккеист забросил шайбу в матче-сенсации в WHL
Легендарный боксёр высказался о реванше Мейвезера и Пакьяо
07:47, Сегодня
07:47, Сегодня
Легендарный боксёр высказался о реванше Мейвезера и Пакьяо
