Мир

Одна из ведущих авиакомпаний мира приостанавливает все рейсы в Дубай

отмена рейсов из-за Ирано-Израильского конфликта, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 19:31 Фото: freepik
Авиакомпания Emirates приостановила все регулярные рейсы в Дубай до 23:59 7 марта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает официальный сайт авиаперевозчика. Ограничения связаны с конфликтной ситуацией в Иране.

"Авиакомпания Emirates продолжает выполнять рейсы по ограниченному расписанию. Мы в приоритетном порядке обслуживаем пассажиров с ранее оформленными билетами", – говорится в сообщении.

Пассажиров просят не приезжать в аэропорт Дубая без подтвержденного бронирования или уведомления от авиакомпании. Тем, кто прилетает для пересадки, рекомендуют заранее уточнять, будет ли выполняться их следующий рейс.

Пострадавшим от отмены рейсов предлагают перебронировать билеты на другую дату до 27 марта или оформить возврат средств, если покупка была совершена до 12 марта. При бронировании через турагентство необходимо связаться с ним напрямую.

Ранее мы сообщали, что Турция сбила баллистическую ракету, запущенную из Ирана.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
С Ближнего Востока домой: новые рейсы возвращают казахстанцев из опасной зоны
20:16, Сегодня
С Ближнего Востока домой: новые рейсы возвращают казахстанцев из опасной зоны
Рейсы из Казахстана в Дубай задерживаются из-за конфликта на Ближнем Востоке
10:38, 14 апреля 2024
Рейсы из Казахстана в Дубай задерживаются из-за конфликта на Ближнем Востоке
Египетская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан
10:44, 11 марта 2023
Египетская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан
Клуб КПЛ остался без главного тренера перед стартом сезона
20:03, Сегодня
Клуб КПЛ остался без главного тренера перед стартом сезона
Стал известен следующий соперник Ислама Махачева
19:33, Сегодня
Стал известен следующий соперник Ислама Махачева
Главный тренер "Барыса" высказался о предстоящем матче с "Шанхайскими Драконами" в КХЛ
19:03, Сегодня
Главный тренер "Барыса" высказался о предстоящем матче с "Шанхайскими Драконами" в КХЛ
Звёздные узбекские боксёры будут тренироваться в Казахстане перед топ-турниром
18:46, Сегодня
Звёздные узбекские боксёры будут тренироваться в Казахстане перед топ-турниром
