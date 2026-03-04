Одна из ведущих авиакомпаний мира приостанавливает все рейсы в Дубай

Авиакомпания Emirates приостановила все регулярные рейсы в Дубай до 23:59 7 марта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает официальный сайт авиаперевозчика. Ограничения связаны с конфликтной ситуацией в Иране.

"Авиакомпания Emirates продолжает выполнять рейсы по ограниченному расписанию. Мы в приоритетном порядке обслуживаем пассажиров с ранее оформленными билетами", – говорится в сообщении.

Пассажиров просят не приезжать в аэропорт Дубая без подтвержденного бронирования или уведомления от авиакомпании. Тем, кто прилетает для пересадки, рекомендуют заранее уточнять, будет ли выполняться их следующий рейс.

Пострадавшим от отмены рейсов предлагают перебронировать билеты на другую дату до 27 марта или оформить возврат средств, если покупка была совершена до 12 марта. При бронировании через турагентство необходимо связаться с ним напрямую.

