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Рейсы из Казахстана в Дубай задерживаются из-за конфликта на Ближнем Востоке

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 10:38 Фото: Air Astana
В авиакомпании Air Astana сообщили о задержке рейсов в Дубай из Алматы и Астаны, сообщает Zakon.kz.
"В связи с нестабильной геополитической обстановкой по маршруту полетов задерживаются рейсы КС 205/206 Астана-Дубай-Астана и KC897/898 Алматы-Дубай-Алматы. Предварительное время вылетов ожидается сегодня в 15:00", – говорится в сообщении авиакомпании.

Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей рейсы Air Astana в Дубай и Джидду будут выполняться в обход воздушного пространства Ирана.


"Авиакомпания внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и будет вносить изменения в случае необходимости", – заключили в Air Astana.

В ночь на 14 апреля Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю. Полная хронология начала конфликта по ссылке.

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