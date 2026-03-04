#Референдум-2026
С Ближнего Востока домой: новые рейсы возвращают казахстанцев из опасной зоны

4 марта в рамках работы по возврату казахстанских граждан планируются два рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Джидда – Актау – Алматы на ВС A320 c емкостью 148 кресел и Джидда – Атырау – Алматы на ВС A321 c емкостью 184 кресла, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации МТ РК, авиакомпания Fly Dubai планирует выполнить два рейса по маршруту Дубай – Алматы и один рейс по направлению Дубай – Астана с общим количеством 506 пассажиров.


"Работа по обеспечению перевозки граждан продолжается в координации с уполномоченными государственными органами", – заявили в КГА.

Ранее эвакуированные из ОАЭ казахстанцы поделились эмоциями.

Утром 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли новые рейсы из стран Ближнего Востока. На сегодня, по данным властей, в Казахстан возвращено 946 человек. По данным МИД, на сегодня в Иране находятся 47 граждан Казахстана, в Израиле – 163, в Катаре – более 3 тыс., в ОАЭ – более 4 тыс., в Саудовской Аравии – более 1,8 тыс.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
