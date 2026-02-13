В США две малышки утонули в бассейне, пока родные находились в доме

В штате Техас две сестры двух и трех лет пробрались во двор к бассейну и утонули, пока их мать и дедушка спали в доме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, бабушка погибших вернулась домой из магазина и обнаружила двух внучек в бассейне. В это время их мать и дедушка спали. Бабушка, имя которой не называется, начала кричать и попыталась вытащить детей из воды, пока ее дочь и супруг спешили на помощь.

Когда на место прибыли помощники шерифа, медики уже проводили реанимационные мероприятия. Затем сестер на вертолете доставили в ближайшую больницу. К сожалению, в больнице девочки были объявлены умершими. Об этом позже сообщил в социальных сетях шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

"Это разрушительная утрата для семьи и нашего сообщества. Пожалуйста, поддержите всех причастных – близких и сотрудников экстренных служб – своими мыслями и молитвами", – написал он.

Пока неясно, каким образом девочки смогли попасть в зону бассейна, которая ограждена высоким деревянным забором. Следователи также пытаются установить, сколько времени дети находились в воде до того, как их обнаружили.

В штате Техас по закону владельцы домов с бассейнами обязаны устанавливать запираемое ограждение или ворота вокруг территории.

Майор офиса шерифа округа Харрис Бен Катриб подчеркнул: "Если у вас есть дети, убедитесь, что бассейн огражден, а двери и боковые ворота, ведущие к нему, всегда закрыты".

Соседи были потрясены трагедией. Одна из соседок отметила, что девочки были "прекрасными" и добавила, что произошедшее шокировало ее.

Heartbreaking news to share: Two girls, ages 2 and 3, died at the hospital after being found in a swimming pool at their home on Wednesday morning, officials say: https://t.co/zRELVfRVNJ pic.twitter.com/zImMlFWjwD — KHOU 11 News Houston (@KHOU) February 12, 2026

