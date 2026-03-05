10 диких кошек, в существование которых трудно поверить

Львы, барсы, тигры, леопарды – эти хищники известны каждому. Однако семейство кошачьих гораздо разнообразнее. Эволюция создала десятки уникальных видов, сообщает Zakon.kz.

Среди редких кошачьих есть настоящие уникумы: пустынные охотники размером с домашнего кота, рыболовы с перепончатыми лапами, хищники с кисточками на ушах длиной с карандаш.

Newgrodno собрал 10 видов диких кошек, которые доказывают: природа – лучший дизайнер, а мир кошачьих гораздо богаче, чем кажется на первый взгляд.

Барханный кот

Фото: wikimedia

Самая маленькая дикая кошка в мире. Взрослые особи весят от 1,5 до 3,5 килограммов, что меньше обычного домашнего кота. Обитает в пустынях Северной Африки, Аравийского полуострова и Центральной Азии.

Густой мех на подушечках лап защищает от раскаленного песка и позволяет передвигаться бесшумно. Огромные уши помогают улавливать малейшие звуки добычи под песком и охлаждают тело в жару. Барханные кошки могут месяцами обходиться без воды, получая влагу из пищи.

Канадская рысь

Фото: wikimedia

Канадская рысь населяет северные леса Канады и Аляски. Ее лапы непропорционально велики и работают как природные снегоступы, позволяя передвигаться по глубокому снегу. Кисточки на ушах достигают 5 сантиметров в длину.

Манул

Фото: wikimedia

Обитает в горных степях Центральной Азии на высоте до 4800 метров. Его мех – самый густой среди всех кошачьих: на каждом квадратном сантиметре кожи растет до 9 000 волосков. Это помогает переносить морозы до минус 50 градусов.

Зрачки манула остаются круглыми даже при ярком свете, в отличие от большинства кошек с вертикальными зрачками. Манулы крайне агрессивны и не поддаются приручению. Их популяция сокращается из-за браконьерства и уменьшения кормовой базы.

Черноногая кошка

Фото: wikimedia

Черноногая кошка – самая смертоносная кошка на планете. При весе менее 2 килограммов она успешно охотится в 60% случаев, что в три раза выше, чем у львов. За ночь одна кошка может убить 10-14 мелких животных.

Обитает в пустынях и саваннах Южной Африки. Название получила из-за черных подушечек лап и темных отметин на нижней части конечностей. Черноногие кошки ведут строго ночной образ жизни и за ночь преодолевают до 16 километров в поисках добычи.

Дымчатый леопард

Фото: wikimedia

Обладает самыми длинными клыками относительно размера тела среди всех кошачьих – до 5 сантиметров. Обитает в лесах Юго-Восточной Азии, ведет преимущественно древесный образ жизни.

Эти кошки способны спускаться с дерева головой вниз благодаря гибким суставам задних лап. Их хвост почти равен длине тела и помогает балансировать на ветках. Дымчатые леопарды находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерства.

Пампасская кошка

Фото: wikimedia

Населяет луга и леса Южной Америки от Эквадора до Патагонии. Размером с крупную домашнюю кошку, весит от 3 до 7 килограммов. Окрас варьируется от серебристо-серого до рыжевато-коричневого.

Ведет ночной образ жизни, днем прячется в расщелинах скал или густой растительности. При опасности пампасская кошка поднимает дыбом длинную шерсть на спине, визуально увеличиваясь в размерах.

Ягуарунди

Фото: wikimedia

Ягуарунди – одна из самых необычных диких кошек. Ее вытянутое тело на коротких лапах больше напоминает куницу или выдру, чем кошку. Обитает от Южного Техаса до Аргентины.

В отличие от большинства кошек, ягуарунди активны днем. Они издают как минимум 13 различных звуков, включая свист, мурлыканье и птичье чириканье. Отлично лазают по деревьям и плавают, охотятся на рыбу, птиц и грызунов.

Кошка-рыболов

Фото: wikimedia

Обитает в болотистых местностях Южной и Юго-Восточной Азии. Между пальцами на лапах у нее есть небольшие перепонки, помогающие плавать. Когти не полностью втягиваются, обеспечивая лучшее сцепление на скользких берегах.

Эти кошки могут нырять под воду и плавать под водой в поисках рыбы. Они бьют лапой по поверхности воды, имитируя движения насекомых, чтобы приманить рыбу. Размером крупнее домашней кошки, весят до 15 килограммов.

Сервал

Фото: wikimedia

Сервал обладает самыми длинными ногами относительно тела среди всех кошачьих. Огромные уши позволяют улавливать малейшие звуки грызунов в высокой траве африканских саванн.

Сервалы могут прыгать на высоту до 3 метров, ловя птиц в воздухе. Охотятся успешно в 50% случаев – один из лучших показателей среди кошачьих. За ночь один сервал совершает в среднем 20 успешных атак.

Калимантанская кошка

Фото: wikimedia

Один из самых редких и малоизученных видов диких кошек. Обитает только на острове Борнео. Первое фото этой кошки в дикой природе сделали лишь в 2003 году.

Размером чуть крупнее домашней кошки, с характерным удлиненным хвостом. О ее образе жизни известно крайне мало – ученые полагают, что калимантанская кошка ведет ночной образ жизни и охотится на мелких млекопитающих и птиц. Вид находится под угрозой исчезновения.

В казахстанском Чарынском каньоне обитают мастера маскировки – манулы. В январе было опубликовано видео с редкими – мама-манул ищет своего котенка.